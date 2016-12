Carica Khedira: "Juve al livello del Bayern"

Quella dell'andata degli ottavi di Champions, sarà una sfida con diversi infortunati, soprattutto in difesa. "Anche a noi mancano due difensori forti come Chiellini e Caceres più che l'emergenza difensiva conterà l'atteggiamento con cui giocheremo con il Bayern, se sbaglieremo approccio non riusciremo ad impensierire la difesa dei tedeschi" le parole di Khedira.



Il centrocampista tedesco si trova davvero bene a Torino. "A Madrid sia i tifosi che TV e stampa vogliono vedere lo spettacolo, io non sono un calciatore che fa spettacolo, cerco di dare equilibrio al gioco della squadra. Gli italiani lo hanno capito e mi fa molto piacere, ma il mio stile non è cambiato molto dai tempi dello Stoccarda".





Il suo tallone d'Achille sono stati i tanti infortuni delle ultime stagioni. "Per le mie condizioni cerco di fare attenzione al mio corpo, soprattutto in questi ultimi mesi della stagione, quelli decisivi, non solo nelle 4 ore al giorno di allenamento nel centro sportivo. Preferisco spesso andare in sala pesi piuttosto che recarmi in centro città per lo shopping, viviamo una vita privilegiata e per questo abbiamo il dovere di essere sempre disponibili per il club, soprattutto nel periodo decisivo della stagione. Contro il Bayern, devi essere al 100%: trovarsi solo al 95% significa sbagliare un gol decisivo".