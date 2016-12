Carica Buffon: "Juve, non devi aver paura"

Cosa di deve fare per vincere qui all'Allianz?

"Per passare il turno bisognerà avere un impatto sulla partita migliore e meno pauroso rispetto a quello dell'andata e sperare che gli episodi girino un po' a nostro favore".



Tre anni fa hai detto di aver disputato all'Allianz la peggior partita in Europa. Vuoi fare meglio anche per questo motivo?

Meglio dell'altra volta, sicuro, quello sì. E mi auguro e penso di poterlo fare. E poi al di là di quella che fu la mia partita, penso che nel computo delle due gare e soprattutto per come è finita quella Champions, il Bayern fosse una squadra veramente forte che avrebbe vinto non solo contro di noi, ma contro chiunque, avendolo poi dimostrato fino alla fine".



Situazione infortuni è drammatica. Vi dite qualcosa nello spogliatoio per caricarvi?

"Spesso e volentieri le squadre considerate favorite per i traguardi più prestigiose se dice che abbiano 20 titolari e che l'armonia del gruppo faccia la differenza. Domani è il momento giusto per dimostrarlo. Nel breve termine si può supplire alle assenze, mentre nel lungo puoi pagare dazio".



A volte non basta essere i più forti, ma essere i più bravi. Chi sono questa volta i bravi e chi sono i forti?

"I più forti sono sicuramente loro, lo dice il loro percorso degli ultimi cinque anni, che è un percorso consolidato e di grandi vittorie. I più bravi lo vedremo domani saranno chi saranno stati. A Torino sicuramente per un'ora sono stati sicuramente più forti e più bravi di noi, poi è cambiato qualcosa e penso che noi siamo riusciti per mille motivazioni a ribaltare una situazione quasi disperata, che in pochi sarebbero riusciti a ribaltare. E noi da lì dobbiamo ripartire, dal fatto che siamo una squadra valida e che abbiamo le caratteristiche, le qualità e la convinzione per rendere difficile il passaggio del turno al Bayern".



Hai incoraggiato qualcuno in particolare dei tuoi compagni rimasti a casa. Mandzukic è un grande esempio.

"Non c'è bisogno di parole in certi momenti, il dispiacere è lampante e basta solo una pacca sulle spalle. Mario è un esempio di determinazione e collaborazione nella squadra. Non prendo gol da tanti minuti perché la squadra difende bene e Mario è il nostro primo difensore".



Record di 926' senza subire gol, mentre in Champions ha subito diversi gol. Come mai?

"I dati sono veri, ma se vediamo i gol presi dalla Juve dall'anno scorso ad adesso ne ha presi davvero pochi. Il livello delle partite è altissimo, è difficile fare un filotto di 7-8-9 partite senza prendere gol. Il reparto difensivo della Juventus è davvero forte".



Rischia di essere un'annata davvero storica, con record scudetti e imbattibilità. Quanto ti romperebbe uscire negli ottavi?

"Dipende da come esci. Se facciamo partita equilibrata con il Bayern e non passiamo vuol dire comunque che abbiamo fatto un altro step. L'importante è che la Juve dimostri di essere squadra da questi livelli".