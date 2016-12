Cargill, che figuraccia: ha perso il parrucchino in campo

11:33 - In Inghilterra Baily Cargill è già un mito. Non tanto per le sue doti da calciatore, quanto per quello che gli è successo durante la partita contro il Liverpool in Coppa di Lega. Dopo un passaggio a centrocampo, infatti, il difensore del Bournemouth ha perso un parrucchino, lasciando tutti a bocca aperta. Il giocatore, infatti, non ha problemi di calvizie e non si spiega il motivo di tale attenzione alla chioma. Misteri della Premier...

IL VIDEO