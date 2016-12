Capital One Cup: urlo Manchester City, il Liverpool piange

Splendida partita a Wembley, tra due squadre che in campionato sono divise da 9 punti ma nella finalissima di Capital One Cup si equivalgono praticamente in tutto. Difese ballerine, occasioni a pioggia per 120 minuti di gioco, grandi parate ed errori degli attaccanti. Klopp, fresco di qualificazione agli ottavi di Europa League, lancia Sturridge in avanti con Firmino a suo supporto; Pellegrini risponde con il grande ex Sterling nel tridente alle spalle di Aguero unica punta. E' subito spettacolo, ma nella prima frazione il risultato resta fermo sullo 0-0 e l'unica cosa da ricordare è l'ingresso di Kolo Touré al posto di Sakho nel Liverpool: duello in campo con il fratello Yayà. Il secondo tempo è ancora più scoppiettante: al 49' Fernandinho buca un colpevolissimo Mignolet (per il resto strepitoso con almeno tre parate salva-risultato) sul primo palo con un destro non certo irresistibile.

Il Liverpool non ci sta, rischia più volte di subire il raddoppio ma all'83' piazza la zampata dell'1-1 con Coutinho, abile a ribadire in rete dopo il palo da pochi passi di Lallana. Supplementari con notevoli occasioni da entrambe le parti, l'episodio clamoroso arriva al 118': Yaya Touré entra malissimo su Lallana, ne nasce una rissa in cui l'ivoriano abbozza una mossa da wrestling sull'avversario. L'arbitro Oliver, incredibilmente, estrae solo due gialli. Si va ai rigori, e come spesso accade il primo a sbagliare è il vincitore.

Fernandinho apre la danza colpendo il palo, Emre Can porta avanti il Liverpool; sale in cattedra il portiere di riserva Caballero, uomo che Pellegrini si porta dietro dai tempi del Malaga, con tre parate strepitose su Lucas Leiva, Coutinho e Lallana. Per i Citizens vanno invece a segno Jesus Navas, Aguero e proprio Yaya Touré con il penalty decisivo. E' trionfo per Pellegrini, che chiuderà la sua avventura a Manchester con la seconda Capital One Cup in tre anni, a cui si somma il titolo in Premier del 2014. Insomma, non proprio il palmares di un allenatore già licenziato per fine stagione...