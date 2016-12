Capital One Cup: poker del Manchester City, Leicester avanti

La Capital One Cup non regala grosse sorprese nel terzo turno. Tutto facile per il Manchester City che rialza la testa dopo due sconfitte consecutive, battendo per 4-1 il Sunderland. Continua l'ottimo avvio di stagione per il Leicester, la squadra di Ranieri conquista il passaggio del turno ai supplementari, decide un gol di King (2-1 il finale), West Ham eliminato. Vittoria in rimonta dell'Everton, 2-1 al Reading. Passano anche Stoke e Aston Villa.