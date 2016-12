Capital One Cup: Mourinho non sbaglia, la coppa è del Chelsea

20:12 - José Mourinho conquista il primo trofeo dal suo ritorno al Chelsea. A Wembley i Blues sconfiggono con un autoritario 2-0 il Tottenham nella finale di Capital One Cup e piazzano il primo squillo stagionale: decidono la rete di Terry e l'autogol di Walker su pregevole iniziativa di Diego Costa. Troppo forte il Chelsea per un Tottenham che, a pochi giorni dall'eliminazione dall'Europa League contro la Fiorentina, si arrende presto.

Digiuno interrotto, dunque, per lo Special One. Un'astinenza da 'tituli' che durava ormai dal 2012, quando sollevò la Supercoppa di Spagna nelle vesti di allenatore del Real Madrid. Era invece dal 2007, anno della doppietta Fa Cup-Coppa di Lega, che il tecnico di Setubal non vinceva un trofeo con i Blues. Nel diluvio di Wembley la sorpresa di formazione è il giovane Zouma schierato in mediana al fianco di Ramires, alle spalle del tridente di trequartisti (Willian, Fabregas e Hazard) a supporto di Diego Costa; Pochettino invece punta tutto su Harry Kane, schierato ovviamente titolare dopo la panchina del Franchi.



Vittoria di puro cinismo quella del Chelsea: in una gara bloccata i Blues tolgono il tappo con una rete su calcio piazzato dell'infinito capitano John Terry, lesto al 45' a scaraventare in rete di destro una palla vagante dopo la punizione dalla destra di Willian. Il raddoppio arriva al 56' ed è tutto merito di Diego Costa: l'attaccante spagnolo entra in area dalla sinistra e spara col mancino, Walker s'inserisce in traiettoria e devia la sfera nella sua porta. Pochettino prova a risalire la china inserendo Lamela e Soldado, ma la solidità del Chelsea non consente rimonte. E' Mourinho, primo manager straniero a vincere la Coppa di Lega per tre volta in carriera, ad alzare la Capital One Cup. E nel giorno del primo 'titulo' del 2015, lo Special One sorride anche per la vittoria del Liverpool al City: uno scherzetto che avvicina pure la Premier…