Capital One Cup: Balotelli manda avanti il Liverpool

00:15 - Liverpool e Chelsea soffrono ma alla fine riescono ad accedere ai quarti di finale di Capital One Cup, la Coppa di Lega inglese. I Reds devono ringraziare Balotelli che entra al 78' e firma il momentaneo 1-1 con lo Swansea, prima del decisivo 2-1 di Lovren al 96'. I Blues di Mou faticano ad avere la meglio sul campo dello Shrewsbury, formazione di quarta serie battuta 2-1: Drogba-gol poi, dopo il pari dei locali, decisivo l'autogol di Grandison.

Ad Anfield il Liverpool va sotto contro lo Swansea, che trova l'1-0 al 66' con un bel diagonale di Emnes. Al 78' Rodgers si gioca la carta Mario Balotelli - entrato al posto di Lambert - e all'86' proprio Mario fa 1-1 deviando in rete con una zampata il bel traversone teso da destra di Manquillo. Nel recupero accade di tutto: lo Swansea resta in dieci per l'espulsione dell'ex napoletano Federico Fernandez mentre al 96' il Liverpool trova il gol vittoria con Lovren, che di testa insacca a porta vuota sull'uscita a vuoto di Tremmel.



Sul campo dello Shrewsbury, club di quarta serie, il Chelsea di Mourinho deve soffrire per strappare il pass per i quarti di finale. In avvio di ripresa è Drogba a firmare l'1-0 con un bel destro da appena dentro l'area su assist dell'egiziano Salah. Sembra fatta ma al 77' i padroni di casa pareggiano con Mangan che sfrutta un errore di Mikel in mischia e batte Cech. I Blues trovano però modo di vincere in virtù dell'autogol all'81' di Grandison che insacca di testa nella propria porta nel tentativo di anticipare Drogba sul cross velenoso di Willian.

IL TWEET DI BALOTELLI

Finally!

— Mario Balotelli (@FinallyMario) 28 Ottobre 2014