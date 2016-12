Capital One Cup: Arsenal e Chelsea eliminate

Finisce agli ottavi la Capital One Cup del Chelsea, sempre più in crisi di gioco e risultati. Mourinho perde Diego Costa, che dà forfait al 32' dopo un botta al costato in seguito ad uno scontro con Adam. A rendere più nera la serata dei Blues è la magia di Walters: stop e bordata dal limite che tocca la traversa e firma l'1-0. Il pareggio arriva quando ormai sembra finita: al 91' sugli sviluppi di un corner Remy trova la zampata vincente. Si va ai supplementari, ma servono i rigori per decretare un vincitore: i primi nove tiri dal dischetto vanno a segno, quindi quello di Hazard è neutralizzato da Butland. E fa esplodere di gioia lo Stoke. Servono i rigori anche per decidere il match fra Everton e Norwich in favore dei Toffees. Stessa sorte anche per Hull City-Leicester, chiusasi con il passaggio del turno degli uomini di Bruce.



I quarti di finale restano un sogno per gli uomini di Wenger: il match con lo Sheffield assume fin da subito le sembianze di un incubo. Chamberlain abbandona al 5', sostituito da Walcott: il match del neoentrato dura solo 13 minuti e al 18' è costretto ad abbandonare in favore di Bennacer. Infortuni muscolari per entrambi. A completare il quadro da incubo è il mancino di Wallace al 28', bravo a deviare di prima un cross rasoterra di Pudil per l'1-0. Al 40' ecco il raddoppio: traversone dalla sinistra, Lucas Joao irrompe di testa e firma il raddoppio. Cala il sipario al 52': uno schema su calcio da ferma porta Lee al cross, quindi Hutchinson da due passi deve solo spingere la palla in rete.