Capello: "Inter ha qualcosa in più, ma nel derby il Milan si trasforma"

Dalla Piazza Rossa di Mosca, Fabio Capello dice la sua sul derby di Milano . "Una sfida interessante tra due squadre che sono ancora un cantiere - ha detto al Corsera - L'Inter sulla carta ha qualcosa in più, ma nel derby storicamente il Milan a sorpresa si trasforma. La zona Champions è l'obiettivo da centrare assolutamente per entrambe". Sugli uomini derby: "Bacca e Luiz Adriano per il Milan, Icardi per l'Inter".

Capello plaude a Sinisa Mihajlovic: "E' il tecnico che lavora in Italia in cui più mi riconosco. Le sue idee di calcio per molti versi coincidono con le mie. Sinisa chiede professionalità e rispetto: giusto che quando si sbaglia ci si faccia un esame di coscienza". Sulla scommessa Balotelli: "Dipende solo da Mario e da nessun altro".



Sull'Inter. "Ha una rosa più completa, ma Mancini, bravissimo, avrà bisogno di tempo per assemblarla. Ecco perché vedo il Milan un po' più avanti nel progetto".



Sui nuovi capitali provenienti da Oriente. "Sono favorevolissimo se arrivano le risorse che consentono al calcio milanese di tornare ad alti livelli. I più grandi club europei sono in mano a magnati russi o arabi".