Capello dice no alla Nazionale: "Allenerei solo un club"

Fabio Capello chiude le porte alla nazionale e dice no ad un possibile incarico come ct dell'Italia. Come ha riferito alla tv svizzera, "nella Nazionale non voglio mettere piede. Mi dispiace, sono orgoglioso che si faccia il mio nome ma non voglio allenare una Nazionale. Ho già avuto esperienze con Inghilterra e Russia. Se ci fosse una squadra per poter allenare giornalmente ok".