Capello contro Mourinho: "Brucia i giocatori"

Fabio Capello, ai microfoni di Fox Sports, durante la trasmissione condotta da Paolo Di Canio 'House of Football' si è soffermato sul momento negativo del Chelsea e su Mourinho: "Mourinho è uno stratega. Lui, in questo momento di difficoltà, ha chiesto alla società di schierarsi o con lui o contro di lui. E la società ha fatto un comunicato difendendolo su tutta la linea". Ma poco dopo arriva la stilettata: "Mou è un grandissimo allenatore – continua Capello - ma dopo un anno e mezzo brucia i giocatori. I suoi uomini anche mentalmente non riescono più a dargli ciò che lui vorrebbe. I cicli dell'attuale allenatore del Chelsea durano più o meno quel periodo"