Caos Serbia-Albania, Belgrado e Tirana celebrano i giocatori come eroi della Patria 

18:21 - Caroselli per le strade di Belgrado. Migliaia di persone all'aeroporto di Tirana. Serbia-Albania, vergognosa riproposizione sul terreno di gioco del Partizan del conflitto etnico che da decenni divide i due paesi balcanici, ha avuto un'appendice fortemente simbolica nel corso della notte con i giocatori delle due squadre celebrati come eroi. Celebrazione ripresa anche dalla stampa locale che anzichè stigmatizzare i fatti ha esaltato i protagonisti della rissa. Intanto si annunciano pesantissime sanzioni da parte della Uefa.

DE BIASI: "AGGREDITI ANCHE DAL SERVIZIO D'ORDINE"

"Siamo reduci da un'esperienza traumatica. E' successo quello che non pensavamo potesse succedere": è con queste parole che il ct italiano della nazionale albanese Gianni De Biasi ha descritto al ritorno da Belgrado, la serata da incubo nello stadio della capitale serba. "Stavamo giocando bene. Purtroppo non siamo riusciti a terminare la partita dopo che i tifosi hanno invaso il campo. Quello che è successo con i tifosi entrati sul campo è la cosa più incredibile che poteva succedere. E' stata una situazione di grande pericolo. Quattro giocatori hanno subito lesioni non solo dall'aggressione dei tifosi, ma sono stati colpiti anche dal servizio d'ordine, un fatto di una gravità incredibile".



La nazionale albanese è rientrata in patria con un volo charter alle 3.25 del mattino. All'aeroporto di Tirana c'erano almeno 5 mila tifosi, molti giunti anche dal Kosovo, ad accogliere i giocatori, considerati "veri eroi". "Siamo tutti fieri di voi, del gioco e della dignità dimostrata", ha dichiarato il vice premier Niko Peleshi, in una conferenza stampa all'aeroporto, insieme al ministro dello Sport Lindita Nikolli e con a fianco il laziale Lorik Cana, capitano della nazionale, e De Biasi. Dopo i primi momenti d'ira, a Tirana, migliaia di tifosi che seguivano la partita dalla tv hanno festeggiato per ore la semplice ipotesi di una condanna della Serbia da parte dell'Uefa e quindi dell'assegnazione all'Albania della vittoria a tavolino.

PREMIER ALBANIA: "SERBI VERGOGNOSI"

"Rammarico per i nostri vicini che hanno fatto una figuraccia davanti a tutto il mondo con uno spettacolo vergognoso". E' questa la reazione del Premier albanese Edi Rama ai gravi incidenti avvenuti nello stadio di Belgrado mentre si giocava la partita di calcio Serbia-Albania. Migliaia di albanesi sparsi in vari Paesi dei Balcani hanno invece festeggiato nella notte dopo l'interruzione della partita. In Macedonia caroselli di auto a clacson spiegati e con bandiere albanesi hanno attraversato le strade di Tetovo e Struga, città dell'ovest del Paese a maggioranza albanese. In Montenegro manifestazioni di giubilo della popolazione di etnia albanese si sono registrate a Ulcinj, Plav, Tuzi. Esplosioni di gioia anche fra gli albanesi del Kosovo, in particolare nella capital Pristina e nel settore sud di Kosovska Mitrovica, la citta' del nord divisa dal fiume Ibar. Non si sono registrati incidenti di rilievo, anche se i fatti avvenuti nello stadio del Partizan di Belgrado hanno fatto risalire la tensione sempre latente fra serbi e albanesi.