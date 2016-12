Caos Russia, per Capello né soldi né punti

11:19 - Momento critico per la Russia di Fabio Capello. La nazionale continua a faticare sul campo e ieri è stata sconfitta per 1-0 dall'Austria (con gol in fuorigioco) perdendo il secondo posto nel gruppo G delle qualificazioni agli Europei ai danni della Svezia. Il tutto mentre da cinque mesi Capello non percepisce alcuno stipendio (la federazione ha ammesso di non avere soldi per pagarlo, ndr) e i suoi assistenti sono addirittura senza contratto.

Fatto sta che Christian Panucci e Massimo Neri, gli assistenti di don Fabio appunto, hanno deciso di ribellarsi e, almeno finché non sarà loro proposto un contratto, di non presentarsi in nazionale. Settimana scorsa, l'ex presidente della corte dei conti Stepashin aveva dichiarato che la situazione sarebbe stata risolta entro la partita con l'Austria, ma, finora, di segnali da parte della federazione non se ne sono visti.

La situazione appare "estremamente sgradevole", come l'ha definita lo stesso Stepashin, e, se i dissapori tra Capello e la Federazione dovessero continuare, si potrebbe addirittura profilare un addio per il tecnico che in Russia non si è mai integrato al meglio.