Caos Real: Benitez in bilico, CR7: "O lui o me"

Caos al R eal Madrid . La pesante sconfitta subìta in casa dal Barcellona ha complicato una situazione già delicata, con Cristiano Ronaldo che chiede la testa di Rafa Benitez e Florentino Perez pronto ad accontentarlo. Dopo il match, il portoghese negli spogliatoi avrebbe detto: "O lui o me " riferendosi al tecnico spagnolo e il presidente dei blancos penserebbe a sostituirlo con Zinedine Zidane , ora al Real Castilla.

Dopo la partita, Benitez non ha voluto parlare di crisi ma ammesso che "dispiace una sconfitta contro una squadra così forte ma ora dobbiamo unirci e migliorare per il futuro, a partire dalla prossima partita in Champions". Sul futuro, bocca cucita: "Penso solo a recuperare psicologicamente i miei dopo una batosta così".