Cantona: "CR7 o Messi? Il migliore al mondo è Pastore"

13:54 - "Cristiano Ronaldo o Messi? Per me oggi il migliore giocatore al mondo è Pastore". L'uscita a sorpresa è dell'ex stella dello United Eric Cantona ai Laureus World Sports Awards di Shanghai."L'ho visto giocare in due occasioni e mi ha impressionato, ha qualcosa di speciale, ti sorprende sempre con le sue giocate e i suoi movimenti. E' il più creativo al mondo e io adoro questo tipo di giocatori. Nel calcio non si tratta solo di far gol".

Cantona parla poi del Manchester United: "Credo che abbiano trovato l'uomo giusto, Van Gaal è un bravo tecnico, la sua filosofia è quella giusta per lo United e sono contento che sia tornato a essere la prima squadra di Manchester. Il City ha vinto due Premier ultimamente, è uno dei club più ricchi al mondo, ma per durare negli anni deve migliorare il suo settore giovanile, creare i talenti in casa come fa il Barcellona, io preferisco sempre lo United. Può avere qualche stagione al ribasso, arrivare quarta o quinta ma sarà sempre a grandi livelli. Non mi manca niente della Premier, che resta comunque il miglior torneo al mondo, seguito dalla Bundesliga". Frecciata a Blatter: "Sosterrò sempre un candidato che è stato calciatore. Luis Figo è stato un grande giocatore e ha tutto il mio sostegno per la presidenza della Fifa".