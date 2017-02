Candreva: "La Juve? Proviamoci. Conte? Chiedete alla società. Verratti, vieni qui"

Il giorno dopo l'addio alla Coppa Italia, c'è la Juve nei pensieri degli interisti. E non solo la Juve, diciamo, se l'interista di turno è Antonio Candreva, balzato agli onori del mercato nelle ultime ore per via del pressing di Antonio Conte che lo avrebbe voluto subito al Chelsea. E dopo il no dell'Inter, da Londra si dice che ci riproverà a giugno con una offerta da 26 milioni di sterline.



Così, ecco Candreva che ai microfoni di Premium Sport parla di tutto quel che accade, e può accadere.

Il mercato del Chelsea? (Sorride): "Chiedete alla società".

Sulla domenica allo Stadium: "Sarà una gara bellissima. Molto importante e attesa da tutti. L'ho capito all'andata quando siamo riusciti a battere la squadra più forte di tutte".

L'Inter ce la può fare? "Sarà molto dura La Juve è più forte e noi dovremo dare più del cento per cento".

Il mercato che sarà in estate, Candreva a parte. Si parla di Verratti, cosa gli diresti? "Gli direi di venire qui, all'Inter. E' un calciatore di un'altra categoria, con tanta esperienza".