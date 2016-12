Candela alla Roma: "Totti chiede solo rispetto"

Parole chiare quelle dell'ex laterale della Roma, che ribadiscono il grande attaccamento al capitano giallorosso e a Miralem. "La Roma ha bisogno di Totti sotto tanti aspetti - ha spiegato Candela -. Quando incontro Francesco non parliamo di queste cose ma da quello che ho percepito c’è rimasto male, qualche volta non c’è stato rispetto nei suoi confronti. Spero che adesso ci sia più armonia sia con la società che con il mister per ripartire alla grande nella prossima stagione". "Se Totti accetterà di giocare ancora part-time? - ha aggiunto - Spalletti è uno dei migliori allenatori italiani, credo ce Francesco chieda solo rispetto, poi toccherà a lui dimostrare che è ancora uno dei più forti: non pretende niente, con la sua intelligenza fa ancora la differenza".



Poi la questione Pjanic. "C'è una clausola, ma se non vuoi venderlo non lo vendi, è tutta una questione di relazioni tra il giocatore e la società - ha precisato Vincent -. Non so che intenzioni abbiano ma se la Roma vuole tentare di vincere lo Scudetto non dovrebbe vendere nessuno dei big. Pjanic ha ancora due anni di contratto, se la società vuole tenerlo ha molti motivi per convincerlo a restare. Sarebbe un peccato per la Roma se il bosniaco dovesse partire".



Infine una battuta sulla finale di Champions: "Chi tiferò? Sicuramente per il Real Madrid, sono molto felice per Zidane perché all'inizio è stato molto criticato e invece ha lavorato bene: ha sfiorato la Liga e spero vinca la Champions".