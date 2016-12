Campionato Primavera: Milan ko, pari per Inter e Torino

E' cominciato sabato il campionato Primavera, col Torino campione d'Italia che - nel Girone A - non è andato oltre il pari sul campo della Fiorentina (1-1). La Juve ha superato 3-0 il Modena, mentre nel Girone B il Milan di Brocchi ha perso 2-0 in casa contro l'Udinese. Un punto per Inter (1-1 col Chievo) e Napoli (1-1 contro il Palermo nel Girone C). Nello stesso gruppo, successi a valanga per Lazio (4-0 al Pescara) e Roma (5-0 all'Empoli).