Campedelli: "I cinesi dell'Inter? Dicono solo Fozza Inda..."

In occasione del consueto pranzo di Natale organizzato con i giornalisti che seguono il Chievo Verona, Luca Campedelli non risparmia qualche stoccata alla nuova proprietà dell'Inter, di cui è notoriamente tifoso: "I cinesi hanno il vantaggio di avere i soldi, ma lo svantaggio di essere lontani - dice il presidente del club veneto -. La nuova proprietà nerazzurra dice solo 'fozza inda', in Lega Thohir interviene meno di me".