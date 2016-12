Cambiasso torna in Champions con l'Olympiacos

La Champions League riabbraccia Esteban Cambiasso. L'ex centrocampista dell'Inter è stato convocato da Marco Silva, tecnico dell'Olympiacos, per la prossima edizione della massima competizione continentale. Un digiuno durato ben 1281 giorni: da Inter-Marsiglia del 13 marzo 2012, gara che sancì l'eliminazione dei nerazzurri agli ottavi di finale, a Olympiacos-Bayern del prossimo 16 settembre, primo incontro del girone E. L'ultimo gol del Cuchu in Champions è datato 7 dicembre 2011: era la serata di Inter-Cska 1-2, ultimo atto del gruppo B (sconfitta indolore per gli uomini di Ranieri, già aritmeticamente qualificati come primi dopo aver conquistato 10 punti nei primi 5 incontri).