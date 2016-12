Callejon, idolo anche in Spagna: "Lancia messaggi a Del Bosque"

11:36 - José Maria Callejon aspetta ancora la sua occasione. Il miglior marcatore del campionato italiano, con 8 gol in 10 gare, non ha mai giocato con la nazionale maggiore della Spagna. Per lui appena 4 presenze e un gol con l'Under 21, ma difficilmente Del Bosque non potrà tenerlo in considerazione per le prossime partite. Anche la stampa del suo paese lo spinge: "E' il Pichichi della Serie A, i suoi gol sono un messaggio al ct".

Il giovane che al Real prometteva bene, ora è definitivamente esploso. Dopo i mugugni estivi con Benitez, si è caricato la squadra sulle spalle e l'ha condotta per mano anche quando Higuain toppava. Calleti ha segnato 8 gol, potevano essere di più se a Bergamo non avesse sprecato a due passi dal portiere. Ma le sue partite sono piene di corsa, sostanza, qualità. Fa su e giù dalla fascia, si rende utile, manda in porta i compagni e spesso si presenta personalmente davanti al portiere per punirlo. L'ultima apparizione contro la Roma, condita anche da una traversa, non è passata inosservata in Spagna. "Callejon segna, diventa sempre più capocannoniere e manda un altro messaggio a Del Bosque" scrive Marca. Che sia la volta buona per vederlo con la Roja?