Calendari 2015-2016, tutto pronto: con il nuovo inno della Serie A

La presentazione del calendario della Serie A TIM 2015/2016 si svolgerà stasera, lunedì 27 luglio, presso la sede di Expo 2015. Appuntamento in diretta tv dalle ore 19.10, anche su Premium Sport e Italia 2, per scoprire le partite del massimo campionato che prenderà il via sabato 22 agosto, con i primi anticipi della stagione, per concludersi il 15 maggio 2016. Fra le novità, l'inno ufficiale che sarà suonato prima di ogni partita.