Calcioscommmesse, combine Bari-Lecce: condannato Semeraro

21:29 - Diciotto mesi di reclusione (pena sospesa) e pagamento di diecimila euro di multa per l'ex presidente del Lecce Pierandrea Semeraro e per l'imprenditore Carlo Quarta, imputati nel processo sulla presunta combine del derby Bari-Lecce di Serie A del 15 maggio 2011. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari. Condannato a 9 mesi (pena sospesa anche in questo caso) a Marcello Di Lorenzo, amico dell'ex giocatore biancorosso Andrea Masiello.

Secondo il pm Ciro Angelillis - che aveva chiesto per i tre imputati condanne a 2 anni di reclusione - la partita, persa dai biancorossi 2-0, fu comprata dal club salentino per 200 mila euro. Per questi fatti le parti civili, Figc, Confconsumatori e oltre 200 tifosi di Bari e Lecce hanno ottenuto risarcimenti che dovranno essere quantificati in sede civile, con provvisionali pari a mille euro per Confconsumatori, 5mila per Figc e 400 euro per ciascun tifoso.



Semeraro è stato anche interdetto per sei mesi dagli uffici direttivi della società sportiva, incarichi che non ha più da tempo. Nei suoi confronti il giudice ha imposto il "divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono attività sportive o si accettano scommesse". Stessa pena accessoria è stata decisa nei confronti degli altri due imputati condannati, l'imprenditore salentino Carlo Quarta e Marcello Di Lorenzo.