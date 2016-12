Calcioscommesse, Renzi: "Sono disgustato, sistema da cambiare"

"Ora basta con il fatto che personaggi di discutibile approccio governino il calcio a tutti i livelli. Faccio un appello alla Federazione, alla Lega, al Coni, restituiamo il calcio alle famiglie". Questo l'appello di Matteo Renzi, che ha annunciato un imminente intervento. "Mi piacerebbe fare questa cosa insieme, una volta passate le elezioni regionali chiederò a tutte le forze politiche di metterci insieme intorno a un tavolo. Bisogna dare con chiarezza a certi personaggi del mondo del calcio un messaggio forte di stop. Il calcio è delle famiglie e non delle società di consulenza dei diritti tv".



Nel corso dell'intervista a Rtl, il Presidente del Consiglio, la cui fede per la Fiorentina è arcinota, trova anche il modo di scherzare. E rivela uno scambio di sms con Allegri prima della semifinale di Coppa Italia Juve-Fiorentina. "Allegri mi aveva mandato un sms il giorno prima. 'Tanto passiamo noi´, mi aveva scritto. E io `figurati´. E porca miseria ha avuto ragione lui".



A Berlino Renzi non sarò presente ad assistere la finale di Champions contro il Barcellona. ""In bocca al lupo, ma lasciate che a rappresentare il governo siano altri. Per un tifoso della Fiorentina come me... Contro il Barcellona ci saranno il ministro dell'Interno e quello degli Esteri a rappresentare il Paese, sarà una partita durissima".