Calcioscommesse: Ranocchia al processo 'accompagnato'

Accompagnamento coattivo per Andrea Ranocchia nella prossima udienza del processo barese sul calcioscommesse del 30 ottobre. Quel giorno il difensore dell'Inter ed ex del Bari dovrà presentarsi insieme agli agenti della Questura di Milano. Lo ha deciso il giudice dopo che il giocatore ha motivato l'assenza nell'udienza odierna per "indifferibili impegni professionali". Per la stessa udienza sarà citato anche Giorgio Perinetti, ex ds del Bari.