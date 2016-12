Calcioscommesse: per il ct Conte e altri 103 udienza fissata il 18 febbraio

Si terrà il 18 febbraio davanti al gip di Cremona Pierpaolo Beluzzi l'udienza preliminare del procedimento che vede imputato il ct della Nazionale Antonio Conte e altre 103 persone nell'inchiesta sul calcioscommesse. Nell'avviso di fissazione dell'udienza per il ct e, tra gli altri, per l'ex capitano dell'Atalanta Doni, il laziale Mauri e il presidente del Siena Massimo Mazzaroma, il Gup ha sottolineato "la complessità organizzativa di un processo di queste dimensioni e tipologia per Uffici di piccole dimensioni come il Tribunale di Cremona".



I reati contestati vanno dall'associazione a delinquere transnazionale alla frode sportiva. Proprio quest'ultima è l'accusa mossa a Conte: secondo il pm di Cremona di Martino,il ct avrebbe preso parte alla combine AlbinoLeffe-Siena del maggio 2011. Archiviata la sua posizione per Novara-Siena. Le accuse più gravi sono mosse invece a Mauri, Signori, Doni, Sartor più un'altra quarantina di persone. Tra gli indagati anche Stefano Colantuono, per Crotone-Atalanta del 2012. In tutto sono 60 le partite per cui c'è un'imputazione, otto sono risultate invece le prescritte.