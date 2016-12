Calcioscommesse, legali del ct Conte: "Estraneo ai fatti contestati, va assolto"

Il ct della Nazionale Antonio Conte è del tutto estraneo alla vicenda del calcioscommesse e, pertanto, va assolto dal giudice per l'udienza preliminare di Cremona. Lo hanno sostenuto oggi in aula i suoi legali, Francesco Arata e Leonardo Cammarata che nei prossimi giorni presenteranno anche una dettagliata memoria difensiva per argomentare come siano a loro avviso infondate le accuse nei confronti del tecnico.