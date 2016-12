Calcioscommesse, il pm Di Martino: "Lascio, mi hanno rottamato. Ho pestato troppi piedi"

Il procuratore di Cremona Roberto Di Martino lascia. L'uomo del processo "calcioscommesse" ha annunciato infatti che chiederà di andare in pensione: "Sono stanco e non c’è più posto per me in una magistratura in cui c’è uno strapotere delle correnti”. Annuncio che arriva proprio durante una pausa dell’udienza del processo che si sta tenendo a Cremona. Il magistrato, che si è visto rifiutare le domande a procuratore capo di Brescia e Bergamo, si è detto "amareggiato e deluso" per non aver visto "riconosciuto il lavoro fatto in tutti questi anni".

"Presenterò domanda per andare in pensione al più presto. Mi hanno rottamato – ha proseguito il magistrato – e sono dispiaciuto che vada disperso il mio lavoro in tema di terrorismo, sulla strage di piazza della Loggia e anche quello contro la corruzione nello sport. Probabilmente ho pestato molti piedi e sono convinto che questo non abbia giocato a mio favore".