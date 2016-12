Calcioscommesse, il gip: "Gare Lazio episodi più sensibili"

Nuovo episodio dello scandalo calcioscommesse . Dalle testimonianze di Ilievski emergono altri dettagli che puntano il dito contro il lcub di Lotito . "Il macedone ha descritto in modo dettagliato l'intervento suo e di altri in relazione soprattutto a Lazio-Genoa e Lecce-Lazio , i due episodi più sensibili e di rilievo, in quanto coinvolgono squadre e giocatori di alto livello come la Lazio e Stefano Mauri ", ha spiegato il gip Salvini.

Ma non è tutto qui. Il capo del gruppo di scommettitori degli "zingari", per cui è stato disposto l'obbligo di dimora in provincia di Piacenza, ha infatti fornito una "ricca collaborazioni" con gli inquirenti, spiegando diversi particolari legati alle puntate e coinvolgendo personaggi già usciti dalle inchieste.



Nel dettaglio, Ilievski ha indicato in molti casi anche i nomi dei giocatori corrotti, non solo quelli che hanno già confessato, ma anche quelli di alcuni che avevano sempre negato la loro responsabilità (in particolare Bertani e Cassano) e di altri assolti o parzialmente assolti nei giudizi disciplinari sportivi.