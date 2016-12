Calcioscommesse: Conte, udienza a metà febbraio

Si terrà a metà febbraio 2016 (probabilmente il 18, ma la data non è ancora certa) l'udienza preliminare per gli oltre 110 imputati, tra cui il ct della Nazionale Antonio Conte, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Cremona sul calcioscommesse. Negli uffici giudiziari cremonesi, secondo quanto filtrato, si sta pensando di far svolgere l'udienza in tre aule all'interno del tribunale della città lombarda, collegate tra loro con un sistema di videoconferenza.