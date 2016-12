Calcioscommesse: cinque condanne a Bari

Tutti gli imputati, a parte il faccendiere del Bari Angelo Iacovelli (condannato a un anno e sei mesi di reclusione per favoreggiamento personale), dovevano rispondere di frode sportiva. Condanne ad 8 mesi di reclusione e 8mila euro di multa per gli ex calciatori del Bari Daniele De Vezze, Vincenzo Santoruvo, Ivan Rajcic, a 6 mesi di reclusione e 6mila euro di multa per Stefano Guberti. Tra i 13 assolti ci sono gli ex capitani del Bari Jean Francois Gillet (oggi portiere della nazionale belga) e Francesco Caputo, l'ex biancorosso (oggi capitano del Carpi) Raffaele Bianco.





La Figc, costituita parte civile, ha ottenuto un risarcimento danni da quantificarsi in separato giudizio. A mani vuote, invece, i tifosi, le cui richieste di risarcimento sono state rigettate.