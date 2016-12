Calciopoli, altro no per la Juve: respinto l'ennesimo ricorso per lo Scudetto 2006

Ancora un no per la Juventus, ancora un ricorso respinto in merito ai fatti di Calciopoli. Questa volta i bianconeri si sono visti rigettare quello presentato presso la Corte d’Appello di Roma relativo alla richiesta di revoca dello scudetto del 2006, assegnato all’Inter. Il club del presidente Andrea Agnelli si era rivolto alla magistratura ordinaria nel 2012 chiedendo di annullare il lodo arbitrale con cui anche il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, il 15 novembre 2011, aveva escluso di poter decidere sulla revoca dello scudetto dato ai nerazzurri da Guido Rossi, allora commissario straordinario della Figc.



La Corte d'Appello di Roma ha spiegato di non poter "intervenire su materie (quali l’assegnazione dello scudetto, l’applicazione di norme regolamentari dell’attività sportiva e la revoca di provvedimenti della Federcalcio) riservate alla giustizia sportiva perché altrimenti si realizzerebbe un’indebita ingerenza in spregio al richiamato principio dell’autonomia degli ordinamenti". Soddistatta l'Inter che nel processo è stata assistita dagli avvocati Ferdinando Emanuele, Angelo Capellini e Adriano Raffaelli.