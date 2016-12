Calcio, Nedved: "Juve, Pogba, Caceres: eco le verità"

"Non ho mai pensato di lasciare la Juventus". Pavel Nedved sgombra il terreno da equivoci, spegnendo i rumours che lo vedevano negli ultimi tempi in rotta con il club bianconero, e ci tiene a sottolineare come la situazione sia sotto controllo: "E' tutto a posto, in società è tutto tranquillo e anche la squadra è serena. Le cose procedono così come devono".