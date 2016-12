Calcio in lutto per la morte di Fabbri, "l'inventore" di Paolo Rossi

E proprio Paolo Rossi ha ricordato GB Fabbri: "Era un grande. E' stata una persona fondamentale per la mia carriera, e per me era come un padre, sotto tutti i punti di vista. Gli volevo bene. Mi ha scoperto dal punto di vista tecnico, cambiandomi ruolo e vedendo in me qualcosa di diverso, e doti che altri non avevano visto. Fu lui che mi trasformo' da ala in centravanti e i fatti gli diedero ragione".



E sul Fabbri uomo, Rossi ha aggiunto: "Era una persona squisita e ricordo che a Vicenza mi aiuto' in tutto e per tutto. A volte mi invitava a mangiare a casa sua e ci siamo frequentati anche quando ho smesso di giocare. Il nostro era un rapporto quasi come tra padre e figlio e tra noi c'era un affetto forte. Al Vicenza fu un precursore. Erano gli anni in cui si parlava di calcio totale, e lui ci faceva giocare in quel modo, un calcio tecnico in cui voleva che tutti partecipassero all'azione".