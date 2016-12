Calcio freestyle, che show in Brasile

14:03 - Il gran finale del Red Bull Street Style, nella storica piazza Pelourinho, ha visto i migliori atleti di freestyle, provenienti da 44 paesi, sfidarsi per vincere il titolo più importante per questo sport. A rappresentare l’Italia Gunther Celli, vincitore della tappa di qualifica nazionale. Migliaia hanno sfidato la pioggia nel centro di Salvador per assistere alle battle, creando un’atmosfera molto elettrica quando la competizione si è spostata in una location al chiuso. Henderson ha battuto l’argentino Carlos “Charly” Alberto Iacono in finale, con una mossa sorprendente giocata negli ultimi secondi, che gli ha permesso di vincere anche il premio per il miglior trick. L’atleta brasiliano Rai, vincitore del campionato mondiale ed ex capitano della nazionale, alla guida della giura, ha avuto il piacere di annunciare la sua vittoria.