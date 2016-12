Calcio, Figc: 5 anni di inibizione a Manenti

Cinque anni di inibizione da qualsiasi rango e/o categoria della Figc. E' il verdetto del Tribunale Federale che colpisce Giampietro Manenti, ex presidente del Parma. Manenti era stato deferito "per aver tentato di versare nelle casse sociali somme di denaro di provenienza illecita e per aver tentato di ricevere somme di provenienza illecita presso la Banca Monte dei Paschi di Siena" mediante frodi.