Calciatrici in sciopero: la Serie A non parte

La decisione arriva dopo un periodo molto travagliato per il calcio femminile: l'Associazione Italiana Calciatori sottolinea, nell'annunciare lo stop, che "stante il mancato riscontro scritto a quanto richiesto e concordato nel corso della riunione del Comitato Esecutivo del 6 ottobre, le calciatrici delle squadre di Serie A hanno manifestato la volontà di non disputare la 1.a giornata di campionato prevista per sabato 17 e domenica 18 ottobre prossimi, astenendosi dallo svolgimento della loro attività sportiva". All'origine della protesta i problemi del movimento già lamentati in passato tra cui il vincolo sportivo, accordi economici pluriennali, fondo di garanzia. Eppure sembrava essersi aperto uno spiraglio proprio in occasione dello scorso comitato esecutivo che allontanava lo spauracchio dello sciopero. Ora però la decisione del sindacato: la serie A donne non parte.

PARLA MELANIA GABBIADINI"Noi tutte manteniamo questa linea, crediamo sia giusto così adesso. Non abbiamo nessun tipo di problema ad affrontare questo sciopero". L'attaccante e capitano dell'Agsm Verona, Melania Gabbiadini, commenta così la decisione delle calciatrici di non disputare la prima giornata di campionato di Serie A in programma sabato e domenica. Non è bastata quindi la prima riunione dell'Esecutivo a cui la Figc ha dato l'incarico di lavorare sul calcio femminile. "Non abbiamo avuto nessun riscontro - spiega all'Ansa l'azzurra -. Non abbiamo chiesto il mondo, non c'è stata volontà da parte loro e sapevano che c'era in aria lo sciopero". L'Esecutivo è già convocato per il 27 ottobre, ma le atlete confidano che la situazione possa essere sbloccata prima. "Aspettiamo - spiega - che anche prima si possa decidere qualcosa in più, noi continuiamo su questa linea fino a quando non si fa qualcosa dall'altra parte. Le proposte emerse nell'Esecutivo? Sono solo proposte. Fino adesso se n'è solo parlato, noi vogliamo qualcosa di scritto e di concreto".