Cairo: "Cassano al Torino? No. Non ne abbiamo bisogno"

13:38 - "Avere una buona classifica è una responsabilità che sentiamo da tempo". Le parole di Urbano Cairo, a Torino, che ha parlato anche di mercato. A proposito di Cassano che fino alla scorsa settimana è stato accostato al club granata, in concorrenza col Bari per l'immediato futuro di Fantantonio.

"Cassano? Assolutamente no - ha aggiunto il patron del club granata -. Cerchiamo ragazzi di prospettiva e uomini di esperienza che possano pensare allo spogliatoio, che è quello che conta. Il Toro è a posto così".

Criticato dai tifosi, che lo hanno soprannominato 'braccino' per gli scarsi investimenti sul mercato di riparazione, Cairo ha ribadito di avere "investito negli ultimi due anni circa 40 milioni, più o meno quanto incassato dalle cessioni". E ha ribadito che gli addii di Immobile e Cerci, la scorsa estate, sono stati inevitabili. "Un giocatore che non vuole stare - ha detto - non va tenuto, sarebbe un danno per lui e per la società".

Con quattro vittorie consecutive i granata sono ora ottavi. "E abbiamo ottenuto tutto questo - ha concluso Cairo - con grande attenzione al bilancio, che è in attivo. Non abbiamo un euro di debiti con le banche e gli stipendi vengono pagati puntualmente. Di questo credo che anche i tifosi che mi danno del 'braccino' debbano essere contenti".



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X