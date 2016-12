Cagliari, Zola esonerato, ritorna Zeman: "Sono tornato per salvarci"

11:28 - Gianfranco Zola non è più l'allenatore del Cagliari. Il presidente Tommaso Giulini ha esonerato Magic Box dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Sulla panchina dei sardi torna così Zdenek Zeman, già allenatore nella prima parte di stagione. Il numero uno dei rossoblù ha visto il boemo e ha trovato la soluzione economica: 20mila euro al mese fino a fine stagione. "Sono tornato per i tifosi e per salvarci", ha detto Zeman all'arrivo a Cagliari.



E' un tentativo disperato di salvare il salvabile: la situazione di classifica è ormai complicatissima, a 12 giornate dal termine del campionato il Cagliari è a - 4 dal quartultimo posto e lo spettro Serie B fa paura. Solo 7 i punti racimolati da Zola nella sua esperienza alla guida, nelle precedenti giornate Zeman ne aveva fatti 13. Ora il boemo va alla caccia della salvezza miracolosa e c'è anche un bonus economico di 200mila euro già stabilito nel precedente contratto che è stato mantenuto.

I DUE COMUNICATI DEL CAGLIARI

"Il Cagliari Calcio comunica di avere esonerato Gianfranco Zola e il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. Una decisione presa a malincuore nei confronti di un grande uomo che ha scritto pagine indimenticabili della storia del Cagliari, dando lustro e prestigio internazionale alla terra sarda. A lui e ai suoi collaboratori vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi con dedizione, professionalità e passione, e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".

"Il Cagliari Calcio comunica che la guida tecnica della squadra rossoblu è stata affidata a Zdenek Zeman e al suo staff composto da Vincenzo Cangelosi, Giacomo Modica e Roberto Ferola. A Zeman e al suo gruppo di lavoro i migliori auspici per il raggiungimento degli obbiettivi che Società e tifosi si aspettano".



"SONO TORNATO PER I TIFOSI E PER SALVARCI"

"Sono tornato per i tifosi e per salvarci". Zdenek Zeman, a poche ore dall'annuncio ufficiale del club, è tornato a Cagliari alle 23.30 con l'ultimo volo da Roma. Poche parole, come al solito. E subito c'è stato l'abbraccio caloroso dei tifosi: uno di loro gli ha messo la sciarpa rossoblu al collo. Tanti complimenti da parte dei supporter. Martedì mattina il primo allenamento al centro sportivo di Assemini in vista della sfida di sabato con l'Empoli.