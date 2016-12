Cagliari, Zeman: "Non pensavo mi richiamassero. Salvezza? Crediamoci" 

16:14 - Sorpreso e, come sempre, ironico e sarcastico. Zeman torna sulla panchina del Cagliari e alla vigilia della sfida con l'Empoli parla del suo ritorno e del futuro dei rossoblù: "Non pensavo che il presidente cambiasse idea e mi richiamasse" ha dichiarato in conferenza stampa. "Cosa spero cambi rispetto al passato? Semplice, i risultati". Insomma, lapalissiano. "La salvezza non è facile ma dobbiamo crederci. Serve più precisione sotto porta".

Quattro punti al quartultimo posto occupato dall'Atalanta. Un solo pareggio nelle ultime sei uscite. Una salvezza tutta da conquistare. Il ritorno di Zeman, richiamato dopo la fallimentare gestione Zola, ha i connotati della sfida quasi impossibile. Ma il boemo crede nel suo Cagliari e nella possibilità di ritornare oltre la linea di galleggiamento. Subito una sfida difficile, quella con l'Empoli: "Non sono preoccupato ma rispetto la squadra di Sarri. Giocano bene e mi piace molto la loro organizzazione. Dobbiamo pensare a noi stessi e fare risultato su tutti i campi senza fare la corsa su chi ci è davanti. L'avversario non lo scegliamo noi, giocare con Cesena o Juventus per me è la stessa cosa".



Ma cosa è mancato nella prima parte di stagione? "Abbiamo giocato un buon calcio - ha continuato Zeman - ma sbagliato tanti gol facili. Sono occasioni che bisogna sfruttare, dobbiamo restare sempre concentrati. Non mi aspetto che ogni tiro finisca dentro, ma che si giochi con più responsabilità e non tanto per provare". Trovando maggior equilibrio in campo. "All'inizio c'era un buon equilibrio, poi ci sono state alcune partite che hanno peggiorato la nostra media. Si diceva che noi giocavamo troppo alti, ma non è mai accaduto, tanto è vero che sui contropiedi abbiamo preso solo tre gol. Per me bisogna difendere sempre sulla palla. La salvezza? Me lo auguro, anche se le partite che abbiamo in calendario non sono molto semplici. Crediamoci".