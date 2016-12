Cagliari shock: Cossu "incaprettato" nel calendario

17:03 - A Cagliari la tranquillità non è più di moda. A far imbufalire i tifosi sardi questa volta è stato il calendario ufficiale della società sarda in cui viene fotografato Andrea Cossu legato e "incaprettato" mani e piedi. Sul web è esplosa la rabbia dei tifosi, indignati per la rappresentazione dello sport sardo: "Sembra un rapimento - ha scritto qualcuno a Castedduonline -, un'immagine che per anni ha turbato la nostra isola".

"Ecco qual'è la rappresentazione sportiva in Sardegna secondo il Cagliari e l'Unione Sarda- continua la lettera di protesta - che favorendone la distribuzione insieme al giornale dimostra evidentemente di condividerne gli ideali. Sembra un rapimento, nel quale non c'è niente di ironico, un'immagine che per anni ha turbato la nostra isola e che ora viene strumentalizzata dal Cagliari. Terzultimi in classifica, ma primi evidentemente in genialità mediatica". Centinaia i tifosi pronti a boicottare l'iniziativa.