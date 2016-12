Cagliari, primo allenamento di Zeman

20:18 - Zdenek Zeman riprende il lavoro interrotto a Cagliari alla vigilia di Natale. Il tecnico boemo ha preso il posto di Gianfranco Zola sulla panchina rossoblù ed è tornato a guidare i sardi per preparare la delicata partita con l'Empoli in vista del rush finale per la salvezza. Ad Asseminello‬ primo allenamento agli ordini di Zeman, che dopo un breve discorso alla squadra, è tornato a impartire lezioni di calcio a Conti & Co.

Esonerato il 23 dicembre dopo la sconfitta contro la Juventus, il boemo torna a Cagliari dopo le dieci giornate con Zola in panchina. A Zeman spetterà il complicato compito di trovare rapidamente una soluzione per allontanarsi dalla zona calda della classifica. A cominciare dalla sfida con l'Empoli. Difficile, per ora, ipotizzare lo schieramento che sceglierà il tecnico. Una cosa però è certa: a Cagliari torna il 4-3-3.