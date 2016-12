Cagliari-Milan, Zeman: "Con l'aiuto dei tifosi possiamo batterli"

15:50 - Corsa, umiltà e pubblico. Zdenek Zeman prepara la ricetta per battere il Milan di Filippo Inzaghi al Sant'Elia. "Stiamo bene - ha detto il tecnico del Cagliari - domani con l'aiuto del pubblico ce la giocheremo. Il Milan ha qualcosa in più sotto l'aspetto dell'individualità ma noi abbiamo i mezzi per metterlo in difficoltà. Dovremo anzitutto correre di più". "Inzaghi? Ha voglia di lavorare, sono sicuro otterrà risultati - ha detto Zeman - spero da giovedì in poi".

Il tecnico boemo ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del match tra Cagliari e Milan. Reduce dalla netta vittoria di Empoli, Zeman vuole togliersi la prima soddisfazione della stagione contro una big: "Spero che i ragazzi abbiano voglia di giocarsela alla grande - ha detto - Possiamo metterli in difficoltà perché il Milan è una squadra che lascia degli spazi e ti lascia giocare". Zeman è convinto di poter contare sul Sant'Elia stracolmo: "L'apporto del pubblico sarà fondamentale - ha spiegato - era da tanto tempo che non si vedevano così tante persone nello stadio cagliaritano e dunque sarà compito nostro dargli delle gioie".



L'ex allenatore della Roma assicura che la sua squadra si è già messa alle spalle il 4-0 rifilato all'Empoli. Poi, parlando dei singoli, ha detto di essere molto soddisfatto di Avelar ("Ha gran voglia di migliorarsi ed è già un'ottima base") mentre Conti, tornato in gruppo, potrebbe anche partire dall'inizio. Infine una battuta sulla Roma: "Credo giochi il miglior calcio del campionato - ha detto Zeman - anche se secondo me fa troppo possesso palla e potrebbe sfruttare meglio la velocità dei suoi giocatori, ma è solo una mia idea. Non voglio criticare nessuno".