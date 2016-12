Cagliari, infortunio per Dessena: frattura di tibia e perone

Sabato nero per il Cagliari, che non solo ha perso 4-0 a Brescia, ma deve fare anche i conti con il bruttissimo infortunio occorso al proprio capitano, Daniele Dessena. Per il centrocampista le prime notizie parlano di frattura composta di tibia e perone. Nelle prossime ore si avrà il verdetto degli esami strumentali. Dessena è rimasto vittima di un'entrata in scivolata di Coly: il senegalese è intervenuto in scivolata col piede a martello, colpendo prima il pallone e poi la gamba del giocatore del Cagliari.