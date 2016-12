Cagliari, il ritorno di Zola: "Questo è un posto speciale"

15:04 - In casa Cagliari è il grande giorno di Gianfranco Zola. L'ex numero 10 sardo è stato presentato alla stampa come nuovo allenatore al posto dell'esonerato Zdenek Zeman: "Questa città e questa squadra sono speciali per me - ha detto Magic Box - Sappiamo attaccare bene, ora dovremo imparare a difenderci altrettanto bene. Giocheranno i più in forma". Poi un saluto al suo predecessore: "E' serio e preparato, in bocca al lupo".

Il primo pensiero di Zola è per il collega della Torres, Vincenzo Cosco, costretto a lasciare la panchina per combattere la battaglia contro il cancro. "Un augurio a Vincenzo Cosco, spero di vederlo presto in panchina". Poi l'ex numero 10 dei rossoblù spiega la sua scelta di tornare: "Ho scelto Cagliari non solo per quello che questa squadra rappresenta per me, ma anche perché sono convinto del grande progetto. Ho rifiutato diverse offerte per venire qua. Mi spiace trovarla in queste condizioni, ma possiamo trovare le giuste soluzioni per risolvere la questione"

Non manca anche un avvertimento ai suoi nuovi giocatori: "La formazione la fa la squadra, saranno i più in forma a giocare. Non ho preclusioni, ho fatto giocare diciassettenni dopo che erano a lavoro con me da dieci giorni a discapito di un trentottenne o viceversa. Sono stato allenato da diversi bravi allenatori, da Scala a Sacchi. I miei modelli sono Zeman e Guardiola".

Infine uno sguardo al mercato: "Stiamo valutando la situazione. Prima di intervenire voglio vedere il materiale a disposizione. Preferisco prima entrare a contatto con la squadra e poi fare un'analisi. Ho apprezzato oltre che ovviamente Cossu, Conti e Ibarbo, a me è piaciuto molto sia Ekdal che Crisetig. Ci sono elementi che possono esplodere. Mi hanno parlato bene di Longo".

Il nuovo allenatore è stato scelto personalmente dal presidente del club Tommaso Giulini: "Zola una scelta di marketing? Tutte cazzate. Nonostante sia cambiato uno degli attori, il progetto del Cagliari continua: abbiamo scelto Zola per le sue innumerevoli qualità, tra le quali spiccano la tenacia e l'umiltà - le sue parole -. Siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta per il bene del Cagliari, che alla fine è l'unica vera cosa a contare veramente. Con Gianfranco acquisiremo anche un profilo internazionale".