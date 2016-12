Cagliari, Giulini bacchetta Zeman: "Qualche big poteva riposare"

21:17 - Momento delicato in casa Cagliari dopo la sconfitta con il Chievo. Il presidente Giulini conferma la fiducia a Zeman, ma non senza una stoccata: "Prendiamo troppi gol, non abbiamo schemi d'attacco efficienti. E francamente io nella partita di coppa Italia con il Modena non avri spremuto per 120 minuti giocatori come Conti, Cossu, Ibarbo, Rossettini". Zeman, come sempre, non si scompone: "Non si tratta di problemi di stanchezza fisica, ma di testa".

"Quando si prendono troppi gol in apertura - ha proseguito Tommaso Giulini - diventa tutto più complicato. È una situazione particolare, ma il progetto con Zeman allenatore va avanti, dobbiamo venirne fuori tutti assieme. Con spirito di sacrificio e di corpo. Il gruppo è fantastico, coeso, capace di giocare alla pari con chiunque. Certo, ci sono problemi, soprattutto difensivi e sulle palle inattive sbagliamo tutto, sia in fase offensiva che difensiva. Se a gennaio serviranno rinforzi non ci tireremo indietro. La società è pronta a soddisfare le richieste di Zeman, se ci saranno".



Ma per ora Zeman sembra più concentrato sui problemi del Cagliari che sui futuri acquisti: "La più brutta partita del campionato - ha tagliato corto il tecnico boemo - il momento non è giusto. Questa è stata una partita talmente brutta che neppure faccio commenti. Il mio è un calcio collettivo, oggi ognuno giocava per sé. Forse la squadra ha pensato che oggi sarebbe stato tutto facile giocando contro una squadra dietro di noi, ma è stato un grosso errore". Infine un pensiero al presidente ("Lo ringrazio vivamente per la fiducia") e ai tifosi: "Dispiace tantissimo per loro, ci sono sempre tanto vicini. Se oggi hanno fischiato, hanno fatto bene".