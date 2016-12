Caceres, stagione finita: domani l'operazione al tendine d'Achille

Quella di Caceres è una brutta tegola per Allegri, che perde il primo ricambio per la difesa. A questo punto, in rampa di lancio, c'è Rugani. Il giovane difensore italiano diventa così il primo ricambio per la batteria di centrali bianconeri. Caceres, che già in passato aveva accusato diversi problemi fisici, starà ai box almeno sei mesi, prima di riprendere l'attività agonistica. L'uruguaiano non tornerà in campo prima di settembre. Inoltre è anche in scadenza con i bianconeri, che ora decideranno se proporgli un rinnovo.