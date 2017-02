Cabrini a 442: "È una Juve da Champions League"

Antonio Cabrini lancia la Juventus. Intervenuto in esclusiva a 442 l'ex terzino bianconero non ha dubbi sull'esito della supersfida di domenica: "La squadra di Allegri è favorita anche solo per il fattore campo: allo Stadium la Juve ha sempre fatto grandi prestazioni". L'obiettivo è quello di vincere anche in Europa: "Il campionato può perderlo solo la Juve ma conoscendo il dna della società il vero obiettivo è quello di vincere a livello internazionale. La Serie A è importante ma la società vorrebbe diventare grande anche in Europa. Il lavoro fatto dalla dirigenza in estate è stato importante, ha acquistato grandissimi giocatori, con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile in Champi".