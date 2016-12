C'è l'Europa che parla fenomeno-Totti: "Non smettere!"

Francesi, tedeschi, inglesi, spagnoli: sul fenomeno-Totti c'è l'Europa che indaga e indugia, parla di leggenda e dei suoi 40 anni, di un campione immenso e che cosa farsene dell'età? Se ne ha voglia, può continuare. Anzi, visto che l'ha pure detto a fine partita, vale la pena che non smetta di far balenare il suo genio calcistico. I 40 anni, appunto, non sono un limite invalicabile: per uno come lui.



Così, la domanda: "E se Totti continuasse?...". Se lo chiede France Football, all'indomani di Roma-Samp, con una domanda retorica che sa di auspicio, e prende spunto dalle parole del n.10 giallorosso dopo il gol vittoria su rigore al 93' ("se sto così perché smettere?"). "Alla fine della stagione scorsa - ricorda il giornale francese - dopo una serie di exploit del suo eterno capitano, la Roma aveva alla fine accordato un prolungamento di contratto di un anno, che non era nei programmi iniziali: ieri, è entrato con la Roma in svantaggio, ha offerto la palla del pareggio con un assist magnifico e ha segnato nel recupero il rigore della vittoria". Ora, scrive France Football, sono le stesse parole di Totti a lasciar immaginare un allungamento della "sua immensa carriera".

La domenica del quarantenne Totti prende spazio anche su altri giornali internazionali. L'inglese Sun parla di "leggenda Totti", il tedesco Kicker più sobriamente ricorda che il numero 10 è stato decisivo a 40 anni e alla sua 25esima stagione in serie A. In Spagna, As titola: 'La Roma vince con un immenso Totti".