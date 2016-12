Buon compleanno Zola: Magic Box compie 50 anni

Giornata speciale per Gianfranco Zola, che taglia il traguardo dei 50 anni. Nato a Oliena il 5 luglio 1966, ha cominciato la carriera da professionista nel 1984 con la Nuorese. Poi il passaggio al Napoli, dove ha raccolto la pesante eredità di Diego Armando Maradona. Da lì il passaggio al Parma, dove è rimasto 3 anni prima dello sbarco in Inghilterra al Chelsea, dove Magic Box ha dato il meglio di sé entrando di diritto nella storia del club londinese. Prima di chiudere la carriera, corona il sogno di giocare al Cagliari (dal 2003 al 2005). Nel suo palmares uno scudetto con il Napoli, una Coppa Uefa (Parma), una Coppa delle Coppe (Chelsea), due Supercoppe Uefa (Parma e Chelsea), due Coppe d'Inghilterra, una Coppa di Lega inglese e una Supercoppa italiana (Napoli). Con la Nazionale italiana 35 presenze e 10 gol. Nel 2006 inizia la carriera da allenatore come collaboratore tecnico di Pierluigi Casiraghi alla guida dell'Under 21. Nel 2008 diventa primo allenatore del West Ham. Dopo una parentesi alla guida della Nazionale Under 16, torna in Inghilterra per allenare il Watford. Cagliari e Al-Arabi le ultime due esperienze poco fortunate.